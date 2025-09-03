Anlaşma sağlandı, grev bitti

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun programında konuşan Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının ek protokol ile Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alındıklarını söyledi.



Böylece 8 bin 500'e yakın çalışana memur zammı değil "kamu Çerçeve protokü"nde belirlenmiş zam oranı uygulanacak.



İşçilere bu yılın ilk altı ayı için yüzde 24 zam verilecek.

İkinci altı ayda ise brüt çıplak ücretlerde yapılacak 50 liralık artışın ardından yüzde 11 zam olacak.



2026 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak.



Enflasyonun yüksek çıkması durumunda ise fark ödenecek.

