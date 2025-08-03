Anlaşma sonrası İngiltere'den Eurofighter Typhoon açıklaması

Türkiye, Avrupa yapımı Eurofighter Typhoon uçaklarını satın almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye ile İngiltere arasında ön mutabakat imzalandı.

Almanya da jetlerin teslimatı konusunda onay verdi. Süreç devam ederken İngiltere'den Eurofighter Typhoon uçaklarının satışı sonrasında önemli bir açıklama geldi.

Eurofighter Typhoon

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Eurofighter Typhoon ile ilgili anlaşmanın Türkiye ile ne kadar yakın çalıştıklarının bir örneği olduğunu söyledi. Türkiye'nin Eurofighter kullanıcısı olarak kabul edilmesini sağlayan mutabakat zaptının geçen hafta imzalandığını anımsatan Poleo, anlaşmanın savunma ve ileri üretim teknolojileri açısından önemli olduğunu anlattı. Poleo, "Eurofighter Typhoon ile ilgili anlaşma, kilit NATO ortağımız Türkiye ile ne kadar yakın çalıştığımızın çarpıcı bir göstergesi. Bu uçakların üçte biri Birleşik Krallık'ta üretilecek. Bu da her iki ülke için de savunma ve güvenlik açısından olduğu kadar ekonomik büyüme açısından da büyük fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Poleo

"TEMİZ ENERJİDE İŞBİRLİĞİ VE FİNANSMAN FIRSATLARI ARTIYOR" Birleşik Krallık'ın öncelikli sektörleri desteklemek, istihdam yaratmak ve uzun vadeli büyümeyi teşvik etmek amacıyla 10 yıllık sanayi stratejisi hazırladığını aktaran Poleo, "Hükümetlerin, Türkiye gibi ülkelerin, aynı zamanda işletmelerin ve yatırımcıların da ihtiyaç duyduğu şey netlik ve istikrar. Bu doğrultuda, önceliklerimizi ve öncelikli büyüme sektörlerimizi belirledik. Temiz enerji, bu stratejide vurguladığımız diğer 7 alanla birlikte kilit alanlardan biri." diye konuştu. Poleo, iki ülkenin temiz enerji alanında da yakın işbirliği içinde olduğunu ve bunun her iki ülkenin enerji alanında ortak büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağladığını anlattı. "HAYALİNDEKİ ŞEHRE" VEDAYA HAZIRLANIYOR Poleo, Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olarak Londra'da doğduğunu belirterek, İstanbul'daki 4,5 yıllık görev süresinde güçlü işbirlikleriyle dolu bir miras bıraktığını söyledi. Görevi 2026 yılı başında sona erecek olan Başkonsolos Poleo, "Burada görev yapmak ne kadar büyük bir mutluluksa, sona ermesi de bir o kadar üzücü." dedi. Görev süresi boyunca tanık olduğu anlaşmaları kilometre taşı olarak nitelendiren Poleo, "Burada geçirdiğim süre boyunca tanık olduğum tüm fırsatlar, büyüme potansiyeli, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin taşıdığı heyecan, uzun yıllar boyunca benimle kalacak." diye konuştu. İstanbul'a ilk kez 21 yaşında öğrenci olarak geldiğini ve dışarıdan gördüğü Başkonsolosluk binasına bakarak bir gün burada görev yapmayı hayal ettiğini anlatan Poleo, "İnanılmaz. Çok şanslı bir adamım." ifadelerini kullandı.