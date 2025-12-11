Anne, baba ve oğlunun ölü bulunduğu olayın faili ailenin küçük çocuğu çıktı

Torbalı'da yaşayan Hatice ve Şadi Avcı çifti ile çocukları Mehmet Avcı’dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde, hepsinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünüldü.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayı aydınlatmak için İl Emniyet Müdürünün emriyle Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği personellerinden oluşan özel ekip kuruldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Avcı'nın vücudunun duruş şekli ve tabancanın yerdeki pozisyonundan şüphelendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, İzmir Kriminal Bölge Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma yaptı.

Soruşturmayı yürüten özel ekip, merkez ve ilçelerde 20'ye yakın PTS, 60'a yakın güvenlik kamera kaydındaki toplamda 1200 saati aşkın görüntüyü inceledi. Olay ile ilgili olarak titizlikle toplanan tüm deliller Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Kriminal Bölge Başkanlığınca oluşturulan ekiple incelendi.

Polis ekipleri cinayetlerin, olay zamanına ait kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve elde edilen deliller doğrultusunda Şadi ve Hatice Avcı çiftinin küçük oğlu Mert Avcı (31) tarafından işlendiği belirledi.

TELEFONUNDA TABANCA SES DESİBEL SEVİYELERİ İLE İLGİLİ ARAMA YAPTIĞI BELİRLENDİ

Ayrıca olayın yaşandığı apartmanda yaşayan tüm komşular sorgulandı. Yan komşunun şiddetli bir ses duyduğu, bu sesten şüphelendiği, sesin duyulduğu zaman aralığı tam olarak tespit edilerek bu zaman diliminde şüphelinin evde bulunduğu ve bu sesten kısa süre sonra evden çıktığı tespit edildi.

Şüpheliye ait dijital materyallerin İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan incelemesinde; şüphelinin cep telefonunda arama geçmişinde tabanca ses desibel seviyeleriyle ilgili aramaların bulunduğu da tespit edildi.

Şüphelinin olaydan önce evde olayı gerçekleştirirken çıkabilecek sesi bile düşünüp olayı her ince detayına kadar planladığı ve delilleri yok ederek ayrıca intihar süsü verip yanıltıcı delil üretmeye çalıştığı saptandı.

AGABEYİNİ SUÇLU GÖSTERMEK İÇİN KURGU YAPTI

Yapılan tüm çalışmalar ve deliller ışığında ailenin küçük oğlu Mert Avcı'nın olaydan önce kolonya, pamuk, eldiven temin ettiği ve cinayetleri ağabeyinin anne ile babasını öldürdükten sonra intihar ettiği şeklinde kurgulamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Şüphelinin konuyu gerçekleştirmekteki amacının ise maddi sıkıntılarından dolayı mirasa tek başına ulaşma isteği olduğu değerlendiriliyor. Polis ekipleri Mert Avcı ile eşi S.A. (31) ve kayınbiraderi T.B.’yi (28) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Mert Avcı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelinin otomobille eve gelişi ve binaya yürüyüşü de güvenlik kamerasınca görüntülendi.