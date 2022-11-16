Anne babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı: 6 yaralı

İstanbul Ataşehir'de, iddiaya göre park nedeniyle çıkan kavgada anne ve babası bıçaklanan polis memuru etrafa rastgele ateş açtı. Olayda polis memurunun erkek kardeşi ve babasının da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anne babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı: 6 yaralı

Ataşehir’de iddiaya göre komşularıyla tartışan anne ve babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru etrafa ateş etmeye başladı. Olayda 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Anne babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı: 6 yaralı - 1

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli istirahatli polis memuru, anne ve babasının yaşadığı eve ziyarete geldi.

Akşam saatlerinde polis memurunun anne ve babası park nedeniyle komşularıyla etmeye başladı. Taraflardan biri polis memurunun anne ve babasını bıçakla yaraladı.

Yaşananları öğrenen polis memuru, aşağı inip beylik tabancasıyla etrafa ateş etmeye başladı. Olayda polis memurunun erkek kardeşi ve babası dahil olmak üzere 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. memuru gözaltına alındı.

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