Anne dehşet saçtı: Önce oğlunu yaraladı, sonra kesici aletle kendisine zarar verdi

Mersin'in Toroslar ilçesinde babanın işe gitmesinden bir süre sonra anne H.Y. ve 4 yaşındaki oğlu A.T.Y.'nin kaldığı evden çığlık sesleri geldi.

Sesi duyan komşular eve koştu. Evi kanlar içinde gören komşular, 112 Acil Komuta Merkezini aradı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilirken, sağlık ekipleri anne ve çocuğu ambulansla şehir hastanesine sevk etti.

Polis ise bölgede tedbir alarak evde inceleme başlattı.

Öte yandan 38 yaşındaki kadının, önce oğlunu kesici aletle hafif yaraladığı ve ve kesici aletle kendine zarar verdiği öğrenildi.

