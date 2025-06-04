Anne dehşet saçtı: Önce oğlunu yaraladı, sonra kesici aletle kendisine zarar verdi

Mersin'de çığlık sesleri üzerine eve gelen komşular, anne H.Y.'nin oğlunu yaraladığı ve kesici aletle kendisine zarar verdiğini gördü.

Anne dehşet saçtı: Önce oğlunu yaraladı, sonra kesici aletle kendisine zarar verdi

'in Toroslar ilçesinde babanın işe gitmesinden bir süre sonra anne H.Y. ve 4 yaşındaki oğlu A.T.Y.'nin kaldığı evden çığlık sesleri geldi.

Sesi duyan komşular eve koştu. Evi kanlar içinde gören komşular, 112 Acil Komuta Merkezini aradı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilirken, sağlık ekipleri anne ve çocuğu ambulansla şehir hastanesine sevk etti.

ise bölgede tedbir alarak evde inceleme başlattı.

Öte yandan 38 yaşındaki kadının, önce oğlunu kesici aletle hafif yaraladığı ve ve kesici aletle kendine zarar verdiği öğrenildi.

Anne dehşet saçtı: Önce oğlunu yaraladı, sonra kesici aletle kendisine zarar verdi - 1 Olay yeri

KIZI DA OKUL TUVALETİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ayrıca ailenin 13 yaşındaki kızları 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Y.'nin 2,5 yıl önce okulda bir öğrenci tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

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