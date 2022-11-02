Anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kamyonetin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu anne ve 6 aylık bebeğinin yaşamını yitirdiği kazada sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. İfadesinde yanındaki çocuğun direksiyona sarılması nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini söyleyen sürücü tutuklandı.

Anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı

'da biri bebek iki kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı kazada sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi'nde önceki gün Batuhan Demirdöven'in (25) kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ön tarafı hurdaya dönen kamyonetin şoför bölümü ile açık kasasında bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevreye savrulan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı - 1

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Gizem Kurarer (24) ile 6 aylık bebeği Nisa Nur Kurarer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne ile kızı, Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ

Kamyonetin sürücüsü Batuhan Demirdöven ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu belirlenen Demirdöven'in, ifadesinde, seyir halindeyken çocuklardan birinin direksiyona sarıldığını ve bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirdöven, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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