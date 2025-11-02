Anne ile çocuklarına sahte altından gözaltı

Iğdır'da sahte altın sattıkları öne sürülen anne ile çocukları gözaltına alındı.

Kent merkezinde kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler üç kişi oldukları belirlenen şüphelilerin üç farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın sattığını tespit etti.

KARS YÖNÜNE GİDERKEN YAKALANDILAR

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin araçla Kars yönüne gittiklerini saptadı.

Iğdır ve Kars emniyet müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla şüphelilerin aracı durduruldu.

BAŞKA KUYUMCULARI DA DOLANDIRMIŞLAR

Anne ve iki çocuğu oldukları belirlenen şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 95 gram sahte altın ile 310 bin TL nakit para ele geçirildi.

Kente getirilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Anne ve çocuklarının Kars ve çevre illerde birçok kuyumcuya da benzer yöntemle sahte altın sattığı bilgileri üzerine soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.