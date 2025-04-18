Anne ile oğlu sobadan zehirlendi
Konya'da iki katlı evde yaşayan anne ile oğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Anne ile oğlu, hastanede tedavi altına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu tedavi altına alındı.
Ulukapı Mahallesi 154251 Sokak'taki 2 katlı evde yaşayan Emine ile oğlu Üveys Göktaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini fark edince 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Anne ile oğlu hastanede tedavi altına alındı
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Anne ve oğlu ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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