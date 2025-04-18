Anne ile oğlu sobadan zehirlendi

Konya'da iki katlı evde yaşayan anne ile oğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Anne ile oğlu, hastanede tedavi altına alındı.

Anne ile oğlu sobadan zehirlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu tedavi altına alındı.

Ulukapı Mahallesi 154251 Sokak'taki 2 katlı evde yaşayan Emine ile oğlu Üveys Göktaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini fark edince 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Anne ile oğlu sobadan zehirlendi - 1 Anne ile oğlu hastanede tedavi altına alındı

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ve oğlu ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...