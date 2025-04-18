Anne ile oğlu sobadan zehirlendi

Ulukapı Mahallesi 154251 Sokak'taki 2 katlı evde yaşayan Emine ile oğlu Üveys Göktaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini fark edince 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu tedavi altına alındı.

Anne ile oğlu hastanede tedavi altına alındı

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Anne ve oğlu ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.