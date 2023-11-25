Anne katili 16 yaşındaki çocuk tutuklandı: "Senin kanını alacağım"

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta meydana geldi. Figen Bezmez, iddiaya göre boşandığı eşinden olan oğlu Doğukan D.'yi görmek için oturduğu eve gitti. Ancak o an oğlunu evde bulamadı. İddiaya göre bir süre sonra eve gelen oğluyla aralarında tartışma çıktı.

Kapıyı kilitleyen Doğukan D., bıçakla annesine saldırdı. Kaçma çabaları sonuç vermeyen Figen Bezmez, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bezmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Bezmez'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI