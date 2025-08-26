Anne katili yakalandı: İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 25 Ağustos'ta tartıştığı annesi Çiğdem Kınay'ı (45) tabanca ile vurarak öldüren Azad K. (20) olayın ardından kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKARYA'DA YAKAYI ELE VERDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda zanlının bir taksiye binerek Sakarya'da bir arkadaşının yanına kaçtığını tespit etti. Şüpheli, Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin annesini tabancayla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Yaklaşık 1,5 ay önce cezaevinden çıkan şüpheli Azad K.'nın uyuşturucu kullandığı ve daha önceden de sık sık annesiyle tartıştığı öne sürülüyor.

"ANNEM SİLAHI GÖRÜNCE BANA KIZDI"

İfade veren Azad K. "Eve geldiğimde yanımda silah vardı. Annem silahı görünce bana kızdı. Neden eve silah getirdiğimi sordu. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Elimden silahı almaya çalışırken bir anda tabanca ateş aldı. O yere düşünce ben de korkarak dışarı kaçtım. Yaralandığını düşünmüştüm. Ancak daha sonra öldüğünü öğrendim. Kazayla oldu." sözleriyle kendini savundu.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.