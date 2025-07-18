Anne katiline 24 yıl hapis

Annesinin boğazını keserek öldüren sanığın cezası belli oldu.



Annesi Figen Bezmezi'in boğazını keserek öldüren Doğukan D., 2 Temmuz'da 5'inci kez Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.



Duruşmaya tutuklu sanık Doğukan D., avukatları ve yakınları katıldı. Doğukan D.'nin, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gelen akıl sağlığına ilişkin rapor okundu.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI



Raporda, "Fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu TCK 32'nci maddesi kapsamında bir akıl sağlığı hastalığı bulunmadığı ve fiille ilgili olarak ceza sorumluluğunun tam olduğu tıbbi kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildiği belirtildi.



Mahkeme başkanının son sözlerini sorması üzerine Doğukan D., "Pişmanım." dedi.

CEZASI BELLİ OLDU



Mahkeme heyeti, takdiren indirim yapılmasına gerek olmadığına karar verip Doğukan D.'yi 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.



NE OLMUŞTU?



Katil, annesinin isteği üzerinde kan tahlillerinde D vitamini değerlerine baktırmak için kan verdiği ancak sağlık ocağının o değere bakmadığı ve katilin annesine "Sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım." dediği ortaya çıkmıştı.