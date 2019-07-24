Samsun’un Atakum ilçesinde A.B.'nin (37), otomobili ile çarptığı 3 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.
Kaza, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilini çalıştırmak isteyen anne A. B., aracın viteste olduğunu unutup marşa bastı.
Viteste olan araç aniden hareket edip, oğluna çarptı. Aracın altında kalan çocuk ağır yaraladı.
Ailesince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.