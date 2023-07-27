Anne-kızın acı sonu: Kanaldan su çekmek isterken akıma kapıldılar

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde sulama kanalından bahçe sulamak için su pompası ile su çekmeye çalışan Nezahat (45), kızı Ceylin (18) ve oğlu Yunus Emre Telef (10), elektrik akımına kapıldı. Olayda anne-kız yaşamını yitirirken, Yunus ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Anne-kızın acı sonu: Kanaldan su çekmek isterken akıma kapıldılar

Olay, saat 20.00 sıralarında kırsal Çamlıdere Mahallesi Bulaylı mevkisinde meydana geldi.

Nezahat, kızı Ceylin ve oğlu Yunus Emre Telef, bahçe sulamak için sulama kanalından su pompası ile su çekmek isterken  akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE-KIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne-kızın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Yunus ise ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yeri incelemesinin ardından anne-kızın cenazesi, Nazili Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne ve kızın ölüm haberini alan yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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