Anne öldü, kızı ağır yaralı
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde H.H. idaresindeki otomobil Avşar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Hürü Karaca ile 28 yaşındaki kızı S.G.K'ye çarptı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anne Hürü Karaca, hastanede hayatını kaybetti, kızı S.G.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücü H.H. ise gözaltına alındı.
