Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangın: İtfaiyeci babanın hemşire nişanlısı açığa alındı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, T.G.'nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Diğer şüpheli hemşire F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Gezgin'in ailesini öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Gezgin, olaydan 15 gün sonra ise hemşire F.T. ile nişanlanmıştı.

Nazilli'de, itfaiye görevlisi Turgay Gezgin'in evinde çıkan yangında, eşi ile 4 ve 11 yaşındaki 2 çocuğu hayatını kaybetmişti.

NE OLMUŞTU?



Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Turgay Gezgin tutuklanmış, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.