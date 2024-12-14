Anne ve 3 çocuğunun öldüğü olayda iki kişiye tutuklama

İskenderun'da 12 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Cebike Mahallesi'nde 3 ay önce yapımı tamamlanan konutlarda Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, polise haber verdi.



Kapıyı açan olmayınca eve giren polis, Emrah (43), eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü'yü (5) baygın halde buldu.



Hastaneye kaldırılan aileden, Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü, hayatını kaybetti.



Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı. Hastanede tedavisi süren baba Kökçü hayati tehlikesi atlatırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron firma çalışanı Mustafa Sağıroğlu ile inşaat şantiye mühendisi Mehmet Ali Akyüz 'Görevi ihmal' suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli serbest bırakıldı.