Anne ve 3 yaşındaki kızı kapısı kilitli evde can verdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 27 yaşındaki anne ve 3 yaşındaki kız çocuğu evlerinde ölü bulundu.

İddiaya göre bir süredir eşinden ayrı olan ve 75. Yıl Mahallesinde ikamet eden Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BEŞİK ALEV ALMIŞ

Eve giden itfaiye ekipleri, kilitli kapıyı açtıklarında anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekiplerin ilk incelemesinde anne ve çocuğunun evde yanan beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara Kaymakçı’nın cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.