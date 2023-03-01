Anne ve ablası için enkaz başında acı bekleyiş

"DNA RAPORLARI VERDİK"

Tek isteğinin anne ve ablasının bulunması olduğunu söyleyen Salih Özçelik, "Olay olduktan 1 saat sonra bütün akrabalarımız buradaydı. Dördüncü gün babamın cenazesine ulaşabildik ama annem ve ablama hiçbir şekilde hala ulaşamadık. DNA raporları da verdik. Birçok ildeki hastanelere de ulaşım sağladık." dedi.

"ARKA TARAFTAN ÇIKARMIŞ OLABİLİRLER"

Ciddi bir can pazarı yaşandığını belirten Özçelik, kepçenin önüne atladığını ifade etti. Özçelik, "Kepçe enkazı temizlemeye başlamıştı. Dördüncü günde zaten babamın cenazesine ulaştık. Biz burada ön tarafta çalışma yaptırırken arka tarafta da çalışma yapılıyordu. Belki bir ihtimal diyoruz o anki kalabalıktan görmemiş olabiliriz. Arka taraftan da çıkarmış olabilirler. Parmak izi ve DNA'dan bir sonuç gelmeyince bundan da emin değiliz." ifadelerini kullandı.