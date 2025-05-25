Anne ve babasına ekmek bıçağıyla saldırdı

İstanbul Şişli'de apartman dairesinde bir kişinin anne ve babasını bıçakladığı yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Daireye giren ekipler, Yosma S. ve Mustafa S.’yi yaralı halde buldu.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan Yosma S.'nin hayati tehlikesi bulunurken, baba Mustafa S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.