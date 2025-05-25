Anne ve babasına ekmek bıçağıyla saldırdı

Anne ve babasını ekmek bıçağıyla yaralayan Mesut S., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Anne ve babasına ekmek bıçağıyla saldırdı

'de apartman dairesinde bir kişinin anne ve babasını bıçakladığı yönünde gelen ihbar üzerine ekipleri olay yerine sevk edildi.

Daireye giren ekipler, Yosma S. ve Mustafa S.’yi yaralı halde buldu.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan Yosma S.'nin hayati tehlikesi bulunurken, baba Mustafa S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anne ve babasına ekmek bıçağıyla saldırdı - 1 Olayın meydana geldiği apartman dairesi

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen çiftin oğlu firari Mesut S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüpheli yaklaşık 45 dakika sonra polis ekiplerince yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Mesut S., üzerinde kan lekeleri olduğu belirlenen ekmek bıçağını polise teslim etti.

Gözaltına alınan Mesut S., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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