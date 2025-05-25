Anne ve babasına ekmek bıçağıyla saldırdı
Anne ve babasını ekmek bıçağıyla yaralayan Mesut S., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
İstanbul Şişli'de apartman dairesinde bir kişinin anne ve babasını bıçakladığı yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Daireye giren ekipler, Yosma S. ve Mustafa S.’yi yaralı halde buldu.
ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralanan Yosma S.'nin hayati tehlikesi bulunurken, baba Mustafa S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen çiftin oğlu firari Mesut S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Şüpheli yaklaşık 45 dakika sonra polis ekiplerince yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Mesut S., üzerinde kan lekeleri olduğu belirlenen ekmek bıçağını polise teslim etti.
Gözaltına alınan Mesut S., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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