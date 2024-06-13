Anne ve babasını dövdü: Pompalı tüfekle polise direndi

Elazığ’da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İ.E., tartıştığı anne ve babasını darbedip, evin perdelerini de ateşe verdi. Polis ekiplerine pompalı tüfekle direnen İ.E., ikna çabasıyla teslim oldu.

Anne ve babasını dövdü: Pompalı tüfekle polise direndi

Olay dün akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre psikolojik sorunları olan İ.E., anne ve babasının oturduğu eve gelerek, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Anne ve babasını darbederek dışarı çıkaran İ.E., mobilyaların bir kısmını 3’üncü kattaki evin balkonundan atarak, yatak odasındaki perdeleri de ateşe verdi.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplere evdeki pompalı tüfekle direnen İ.E., itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin verdi.

Anne ve babasını dövdü: Pompalı tüfekle polise direndi - 1

Yangın kısa sürede söndürülürken, ekiplerinin çabasıyla bir süre sonra ikna olan İ.E., teslim oldu. Anne ve babası ise olay yerindeki sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan İ.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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