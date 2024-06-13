Anne ve babasını dövdü: Pompalı tüfekle polise direndi

Olay dün akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre psikolojik sorunları olan İ.E., anne ve babasının oturduğu eve gelerek, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Anne ve babasını darbederek dışarı çıkaran İ.E., mobilyaların bir kısmını 3’üncü kattaki evin balkonundan atarak, yatak odasındaki perdeleri de ateşe verdi.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplere evdeki pompalı tüfekle direnen İ.E., itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin verdi.