Anne ve babasını öldürüp iki akrabasını yaralayan zanlı tutuklandı

Kırşehir'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürüp, iki akrabasını yaralayan şüpheli tutuklandı.

'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö.'yü (71) bıçaklayarak öldüren, daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G.'yi de bıçakla yaralayan Ö.K.'nin (37) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Aşağıhomurlu köyünde, 27 Eylül'de, bir süre önce soy ismini değiştirdiği öğrenilen Ö.K. ile annesi A.Ö. ve babası N.Ö. arasında tartışma çıkmış, Ö.K. tartışmanın büyümesi üzerine anne ve babasını bıçaklayarak öldürmüş, evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G'yi de bıçaklayarak yaralamıştı.

Akpınar İlçe Komutanlığı ekipleri, kaçmak isteyen şüpheliyi kısa sürede olay yerinde suç aleti bıçakla yakalamıştı.

