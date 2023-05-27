Anne ve iki çocuğu 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'de polisi arayan vatandaşlar, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde 14 katlı bir binanın 13. kat balkonundan bir kadın ile iki çocuğun düştüğünü haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne N.D. (29) ile kızı Z.D. (5) ve oğlu H.D'nin (8) yaşamını yitirdiğini belirledi.

