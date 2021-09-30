Anne ve iki çocuğu ölü bulundu: Şüpheli baba gözaltında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile iki çocuğunun evde ölü bulunmasıyla ilgili şüpheli baba, Osmaniye'de gözaltına alındı.



İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sırasında firari olarak değerlendirilen şüpheli baba Turgay Mert'in Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlediği operasyonla Turgay Mert'i saklandığı adreste gözaltına alarak İskenderun'a getirdi.

Dün akşam, Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan anne ve iki çocuğundan haber alamayan yakınları polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde anne ve iki çocuğunun cansız bedenini bulmuştu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede anne ve çocukların soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğü öne sürüldü. Kesin ölüm nedenleri otopsinin ardından belli olacak.

