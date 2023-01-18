Anne ve iki çocuğu soba gazı kurbanı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 23 yaşındaki kadın ile 5 ve 2 yaşındaki iki çocuğu hayatını kaybetti.

Anne ve iki çocuğu soba gazı kurbanı

'da soba gazından zehirlenen kadın ile iki çocuğu öldü.

Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'nde fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anne ve iki çocuğu soba gazı kurbanı - 1

Ekipler, Gamze Kılınç (23) ile çocukları Özcan Kılınç (5) ve Zübeyde Kılınç'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anne ve iki çocuğu soba gazı kurbanı - 2

Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiğini belirleyen ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.

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