Anne ve iki çocuğu soba gazı kurbanı

Aydın'da soba gazından zehirlenen kadın ile iki çocuğu öldü.

Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'nde fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü.



Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Gamze Kılınç (23) ile çocukları Özcan Kılınç (5) ve Zübeyde Kılınç'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiğini belirleyen ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.