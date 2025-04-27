Anne ve kızı sulama kanalında akıma kapılıp ölmüştü: 4 kişi tutuklandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, 23 Nisan günü saat 15.30 sıralarında evlerinin yanındaki sulama kanalının kenarında oynayan Özlem Üstün, suda ellerini yıkamak isterken elektrik akımına kapıldı. Kızının çırpındığını gören anne Cennet Üstün de panikle suya atlayıp kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada ilçeye verilen elektrik kesilirken, akıma kapılan anne ve kızı, sağlık ekipleri tarafından Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastane morgundan dün alınan anne ve kızın cenazeleri, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi Kışla Mezarlığı'na getirildi. Anne kız, kılınan cenaze namazının ardından yan yana gözyaşlarıyla toprağa verildi.



4 KİŞİ TUTUKLANDI



Osmaniye Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Konu ile ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde yapılan incelemede; olay yeri yakınlarında bir doğal gaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.



Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.