Anne ve küçük çocuğu beton mikserinin altında kaldı

İnönü Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta meydana gelen M.Ö.'nün kullandığı beton mikseri, yolda yürüyen Nadia Gençay ile kızı Azra Gençay'a arkadan çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle anne Gençay ve kızı Azra beton mikserinin altında kaldı.

Olayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, anne Gençay ve kızı Azra otomobille özel bir hastaneye götürüldü. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Azra Gençay, hayati tehlikesi bulunduğu için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Anne Gençay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

