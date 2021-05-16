Anne ve oğlu 25 gün arayla corona virüse yenildi

Giresun'da corona virüse yakalanan 88 yaşındaki anne ile 64 yaşındaki oğlu, 25 gün arayla yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı 16.05.2021 - 14:28

Anne ve oğlu 25 gün arayla corona virüse yenildi

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Giresun'un Güce ilçesinin Giyimli Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Ayşe Zor, 15 Nisan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) teşhisi konularak Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zor'un 64 yaşındaki oğlu Bilal Zor da birkaç gün sonra Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine aynı hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen 21 Nisan'da hastalığa yenik düşen anne Zor'un cenazesi, Giyimli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yaklaşık 29 gündür tedavisi süren Bilal Zor ise bu sabah yaşamını yitirdi.

Giyimli Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Bilal Zor'un cenazesi, annesinin yanına defnedildi.

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