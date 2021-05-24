Anne ve oğlu bir saat arayla corona virüse yenik düştü

Denizli'de 68 yaşındaki anne ile 45 yaşındaki oğlu, bir saat arayla corona virüse yenildi.

NTV Haber - DHA 24.05.2021 - 17:46

Anne ve oğlu bir saat arayla corona virüse yenik düştü

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Denizli'de bir anne ve oğlu, bir saat arayla coronaya yenik düştü.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik, geçen ay corona virüse yakalandı.

Durumu ağırlaşan Çelik, yoğun bakıma kaldırıldı.

Hastanın 68 yaşındaki annesi Nazmiye Çelik'in de testi pozitif çıktı. O da aynı hastanede tedaviye alındı.

Önce 45 yaşındaki Neşet Çelik, ondan bir saat sonra da annesi Nazmiye Çelik yaşamını yitirdi. Anne-oğul, memleketleri Uşak'ta toprağa verildi.

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