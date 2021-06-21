Anne ve oğlu evde ölü bulundu

İstanbul Beylikdüzü’nde bir apartman dairesinde anne ile oğlu ölü bulundu.

Cansız bedenlerin bulunduğu odaların kapısında asılı “Bomba düzeneği var yaklaşmayın” notu üzerine yapılan inceleme sonunda herhangi bir düzeneğe rastlanmadı.

Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi.



Daireye giren polis ekipleri iki odanın kapısında "Bomba düzeneği var yaklaşmayın" yazılı notlarla karşılaştı. Ekipler, olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayanları tahliye etti.



Olay yerine önlem amaçlı itfaiye ekipleri sevk edilirken, binanın bulunduğu Hürriyet Bulvarı Caddesi araç ve yaya geçişine kapatıldı.



Bomba imha uzmanları yaptıkları incelemede herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Her iki odaya da giren polis ekipleri anne Münevver Ertem(60) ve oğlu Ertan Ertem'in(40) cansız bedenleriyle karşılaştı.



Ertan Ertem'in cansız bedeninin yanında iki tabanca bulunduğu öğrenildi.



Ekiplerin incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.