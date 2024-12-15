Anne ve oğlu evde ölü bulundu: Cinayeti ikiz kardeş işlemiş

Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Ş.K. (67) ve H.K'dan (46) haber alamayan komşuları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve gelen itfaiye ekipleri, pencereden içeri girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemede anne Ş.K'nin evin mutfağında kafasına geçirilen poşetle boğularak, eczacı kalfası oğlu H.K’nin ise evin koridorunda tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak Ş.K'nin oğlu H.K'yi (46) gözaltına aldı.



H.K'nin emniyetteki ilk ifadesinde, annesi ve ikiz kardeşi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi.



H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Diğer yandan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.