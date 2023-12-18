Anne ve oğlu kaza kurbanı

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Sadettin Malkoç (64) idaresindeki otomobil, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç'un (26) hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralanan sürücü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ



Kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi.



Bu arada ailenin İstanbul'dan hastaneden döndükleri belirtildi.