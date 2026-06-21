Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde F.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada anne N.Ç. ile 3 yaşındaki oğlu Y.E.Ç. hayatını kaybetti, sürücü ile 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırıldı.