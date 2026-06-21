Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
21.06.2026 03:15
DHA
Diyarbakır'da şarampole devrilen araçta anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Sürücü baba ile 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde F.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada anne N.Ç. ile 3 yaşındaki oğlu Y.E.Ç. hayatını kaybetti, sürücü ile 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırıldı.