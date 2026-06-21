Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

21.06.2026 03:15

Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
DHA
AA, DHA
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Diyarbakır'da şarampole devrilen araçta anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Sürücü baba ile 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde F.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Kazada anne N.Ç. ile 3 yaşındaki oğlu Y.E.Ç. hayatını kaybetti, sürücü ile 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

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