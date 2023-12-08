Anne ve oğlunun acı sonu: Yolun karşısına geçerken cip çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Anne ve oğlunun acı sonu: Yolun karşısına geçerken cip çarptı

, Alanya'nın Uğrak Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar'a Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip çarptı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede anne Fatma İhtiyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Anıl İhtiyar da sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Anne ve oğlunun acı sonu: Yolun karşısına geçerken cip çarptı - 1

Sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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