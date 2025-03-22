Anne ve yavru ayılar yiyecek aramaya indi
Sarıkamış’ta kış uykusundan uyanan boz ayılar, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Baharın gelmesiyle kış uykusuna yatan ayılar, uyanmaya başladı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmak için TOKİ lojmanlarının olduğu bölgeye gelen anne ve yavru ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaydedilen görüntülerde anne ayının ayakta yavrularıyla birlikte yiyecek aradığı ve zaman zaman durup çevreyi kontrol ettiği anlar yer alıyor.
Yavru ayıların meraklı tavırları ise dikkat çekiyor.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Kars Sarıkamış
- Hayvanlar
- Kars