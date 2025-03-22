Anne ve yavru ayılar yiyecek aramaya indi

Baharın gelmesiyle kış uykusuna yatan ayılar, uyanmaya başladı.



Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmak için TOKİ lojmanlarının olduğu bölgeye gelen anne ve yavru ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Kaydedilen görüntülerde anne ayının ayakta yavrularıyla birlikte yiyecek aradığı ve zaman zaman durup çevreyi kontrol ettiği anlar yer alıyor.



Yavru ayıların meraklı tavırları ise dikkat çekiyor.