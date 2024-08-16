Anneanne ve 2 yaşındaki torunu servis minibüsü altında kalarak can verdi

Aksaray'da servis minibüsünün anneanne ve 2 yaşındaki torununa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anneanne ve torun servis minibüsü altında kalarak feci şekilde can verdi.

Anneanne ve 2 yaşındaki torunu servis minibüsü altında kalarak can verdi

Kaza akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 7533 sokak 7. etapta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.M. (65) idaresindeki 68 S 0765 plakalı servis minibüsü, kavşaktan dönerken Selver Karataş (62) ve torunu 2 yaşındaki Damla Yağmur'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle minik çocuk ve anneannesi otobüsün altında kaldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, 112, AFAD ve UMKE ekipleri otobüsün altında sıkışan küçük Damla Yağmur'u kurtarmak için seferber oldu. Bu sırada kazada yaralanan anneanne sağlık ekiplerince ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan minik Damla'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan anneanne Selver Karataş ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından sürücü Ç.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken minik Damla ve anneannesinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ağustos 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ağustos 2024

Suriye Aile Hukuku kitabının aile mahkemelerine gönderildiği iddiası: Bakanlık yalanladı

Suriye Aile Hukuku kitabının aile mahkemelerine gönderildiği iddiası: Bakanlık yalanladı

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 16 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 16 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri

Diyanet tarih verdi: 2025 Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet tarih verdi: 2025 Kurban Bayramı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun dışına çıkanın gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun dışına çıkanın gözünün yaşına bakmayız

Maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı: İsveç ilk vakayı duyurdu

Maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı: İsveç ilk vakayı duyurdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...