Anneannesini boğarak öldürdü

Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.



İddiaya göre, Yeşilhisar ilçesi Fatih Mahallesi Yastıkçılar Sokak'ta Hava Ruhcan (76) ile torunu İ.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.A., anneannesinin boğazını sıktı, kadının fenalaşması üzerine 112'yi aradı.



Eve gelen sağlık ekibince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ruhcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



İ.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KİRADA ARA ZAM TARTIŞMASI