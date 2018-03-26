İzmir'in Karabağlar ilçesinde anneannesini döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa müebbet hapis cezası verildi.



İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Onur Kamber Kançok, taraf avukatları ve yakınları katıldı.



Savcı, sanığın "kendisini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde önceki duruşmada verdiği mütalaayı yineledi.



Türkçeyi yeteri kadar konuşamadığından tercüman aracılığıyla Almanca savunma yapan Kançok, söyleyecek çok şey olduğunu ancak heyecandan hiçbir şey söyleyemediğini belirterek, alkol ve uyuşturucu kullandığından olay anını hatırlamadığını iddia etti.



Kançok, "Bu olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmedim. Adalete güveniyorum." beyanında bulundu.



Mahkeme heyeti, "kendisini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezasını müebbete indirdi.



Heyet, sanık Kançok'un tutukluluk halininin devamına karar verdi.



OLAY



Karabağlar ilçesinde geçen yıl 6 Mart'ta Onur Kamber Kançok, 79 yaşındaki anneannesi Makbule Öntaş'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.



Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "kendisini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.