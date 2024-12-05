Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile ilgili yeni karar

Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla öldürdü.



Şener hakkında "Üst soya karşı kasten öldürme", "Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın 2'nci duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatlar katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Şener hakkında 4'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulundan henüz rapor gelmediğini belirtti.



Cumhuriyet savcısı da eksik hususların giderilmesini talep ederek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Avukat beyanlarının ardından söz verilen tutuklu sanık Bedirhan Şener, "Bir diyeceğim yok." dedi.



AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİN RAPOR BEKLENECEK



Mahkeme başkanı Bedirhan Şener'in, akıl sağlığına ilişkin 4'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen akıl sağlığı raporunda Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, işlediği iddia edilen suçla ilgili, olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği belirtilmişti.

