Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'e dava

Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.



Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmıştı.



"AKIL HASTALIĞI YA DA ZAYIFLIĞI BULUNMADI"



Yüksek güvenlikli hastanede gözlem süresi daha sonra 3 hafta uzatılan Bedirhan Şener hakkında Bilkent Şehir Hastanesi düzenlediği raporu Başsavcılığa sundu. Raporda Bedirhan Şener'in akıl hastalığı ya da zayıflığının bulunmadığı bildirildi.



Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bedirhan Şener'i mahkemeye sevk etti. 10. Sulh Ceza Hakimliğince alınan kararla Bedirhan Şener tutuklanarak cezaevine gönderildi.



DAVA AÇILDI



Şener hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Üst Soya Karşı Kasten Öldürme”, “Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “6136 sayılı Yasaya Muhalefet” suçlarından kamu davası açıldı.

