Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'e dava

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı.

Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'e dava

'da anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmıştı.

"AKIL HASTALIĞI YA DA ZAYIFLIĞI BULUNMADI"

Yüksek güvenlikli hastanede gözlem süresi daha sonra 3 hafta uzatılan Bedirhan Şener hakkında Bilkent Şehir Hastanesi düzenlediği raporu Başsavcılığa sundu. Raporda Bedirhan Şener'in akıl hastalığı ya da zayıflığının bulunmadığı bildirildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bedirhan Şener'i mahkemeye sevk etti. 10. Sulh Ceza Hakimliğince alınan kararla Bedirhan Şener tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA AÇILDI

Şener hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Üst Soya Karşı Kasten Öldürme”, “Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “6136 sayılı Yasaya Muhalefet” suçlarından kamu davası açıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Diyabet cihazında geri ödeme sorunu: SGK sadece 20 TL'sini karşılıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2025 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Samsun’da zincirleme kaza: 1’i ağır, 5 yaralı

Samsun’da zincirleme kaza: 1’i ağır, 5 yaralı

Bakan Tekin'den sözlü sınav sonuçları açıklaması: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakan Tekin'den sözlü sınav sonuçları açıklaması: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 yıl sonra ilk ziyaret: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

Bolu Dağı Tüneli erken açılıyor

Bolu Dağı Tüneli erken açılıyor

Çevreyi kirleten firmaya üçüncü kez ceza

Çevreyi kirleten firmaya üçüncü kez ceza

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...