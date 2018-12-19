Antalya'da 6 yaşındaki kızı A.P.'nin çplak fotoğraflarını çekip pornografik görüntülerle birlikte bilgisayarında gizlediği iddia edilen baba H.P. hakkında soruşturma başlatıldı.

Hürriyet gazetesinden Ceren Deniz'in haberine göre, istismar şikayeti 1 yıl önce savcılığa bildirilmesine rağmen siber suçlar bürosunda yaşanan yoğunluk nedeniyle inceleme raporu çıkmadı.

Bunun zerine Antalya Cumhuriyet Savcılığı, raporun kendilerine ulaşması için siber suçlar birimine yazı yazdı.

Annenin şikayet dilekçesinde yer alan korkunç iddianın ayrıntıları şöyle:

"Anne L.P., şüpheliye ait dizüstü bilgisayarda eşi H.P.'nin yüzlerde cinsel içerikli görüntü depoladığını ve bu görüntüler arasında 2012 doğumlu çocukları A..P'nin 200'den fazla çırılçıplak fotoğrafının olduğunu görmüştür. Şüpheli tarafından telefonla çekilmiş ve bilgisayara aktarılmış olan bu fotoğraflar, sıradan bir baba-kız ilişkisinin olmadığını göstermiştir."

Babanın bu fotoğrafları başka ortamlarda kullanmış olabileceği ve çocuğa cinsel istismar şüphesiyle başvuruda bulunduklarını aktaran avukat Mustafa Kaçaroğlu şunları söyledi:

"Bu fotoğrafların ne amaçla çekildiğinin ve internette paylaşılıp paylaşılmadığının araştırılmasını talep ediyoruz. Mağdur çocuğun bir pedagog ile görüştürülmesi ve hakkında rapor aldırılması gerekiyor. 10 yıl imamlık yaptıktan sonra şimdi bilgisayar yazılımcısı olan şüpheli şahıs, soruşturmadan haberi olduğu anda delilleri karartma teşebbüsünde bulunmuş olabilir. Bu sebeple talebimiz üzerine H.P.'ye ait bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu. L.P.'nin eşine açtığı boşanma davası da sonuçlandı."