Anneler Günü ne zaman, bugün Anneler Günü mü? (2024 Anneler Günü tarihi)

2024 Anneler günü tarihi, sosyal medyada birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Evlatları doğduğu günden bu yana her türlü sıkıntıyı göğüsleyen kutsal annelere özel kutlanan bu gün için geri sayım başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman?



2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?



Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak.



Buna göre; Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak.