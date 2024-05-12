Anneler Günü ne zaman, bugün Anneler Günü mü? (2024 Anneler Günü tarihi)

Anneler Günü tarihi sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle bir kez daha ghündem oldu. Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da anneler günü coşkuyla kutlanmaya devam edecek. Annelerine çiçek almak isteyen vatandaşlar, "Anneler Günü ne zaman, bugün Anneler Günü mü?" sorularına yanıt arıyor.

Anneler Günü ne zaman, bugün Anneler Günü mü? (2024 Anneler Günü tarihi)

2024 Anneler günü tarihi, sosyal medyada birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Evlatları doğduğu günden bu yana her türlü sıkıntıyı göğüsleyen kutsal annelere özel kutlanan bu gün için geri sayım başladı. Peki, ne zaman?

2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak.

Buna göre; Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü ne zaman, bugün Anneler Günü mü? (2024 Anneler Günü tarihi) - 1

TARİHÇESİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

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