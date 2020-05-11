Anneler Günü tartışması kanlı bitti

Adana’da, Gizem A.'nın (28) eşi Cengiz A.'yı (49), Anneler Günü’nü kutlamadığı için tabancayla vurup, yaraladığı ortaya çıktı.



Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Gizem A., eşi Cengiz A. ile Anneler Günü’nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştı. İddiaya göre, uzman çavuş Cengiz A., beylik tabancasını çekip, eşini tehdit etti.

Daha sonra koltuğa bıraktığı tabancayı Gizem A. alıp, eşine doğrulttu. Cengiz A., eşinin elinden tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada Cengiz A., göğsünden vurularak, yaralandı.

Gizem A. ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çiftin, 2'nci evliliklerini yaptıkları ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocuğu olduğu öğrenildi.