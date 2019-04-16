Türkiye’nin en kapsamlı anne-uzman buluşma platformu MomTalks, alanında uzman kişilerle aileleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. ‘’Gelecek anneden başlar’’ sloganıyla üç yıldır düzenlenen MomTalks, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde kapılarını açacak.
Anneliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan MomTalks, alanında uzman 11 değerli ismi ağırlayacak. ‘İlham Veren Anneler’, ‘Şefkatli Aile, Şefkatli Toplum’, ’21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek’ ve ‘Hayal Kuran Anneler’ oturumlarıyla ilham veren hikayeler Momtalks 2019’da konuşulacak. Etkinlikte Doğa Rutkay, Tuluhan Tekelioğlu, Esra Akkaya, Aslıhan Onaran, Hande Birsay, Zeynep Selvili Çarmıklı, Mümin Sekman, Mehmet Şakiroğlu, Deniz Bayramoğlu, Akan Abdula ve Judith Malika Liberman gibi alanında profesyonel isimler konuşmacı olarak yer alacak.
Bu yıl Uğur Okulları’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, MomTalks’un fikir annesi Dr. Bahar Eriş’in ve Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından 4 ayrı oturumla ilham veren kadın hikayeleri, öz-şefkat ve şefkatli aile, günümüzde çocuk yetiştirmek ve hayal kurmanın önemi konularına değinilecek. Etkinlik alanında çocuklar için de çeşitli aktiviteler yer alacak.
ETKİNLİK DETAYLARI
Tarih: 4 Mayıs 2019, Cumartesi,
Saat: 10.00 – 17.30
Yer: GRAND PERA EMEK SAHNESİ/ İstiklal Caddesi, Beyoğlu
PROGRAM
10:00 Dr. Bahar Eriş- MomTalks Fikir Annesi
10:15 Nevzat Kulaberoğlu-Uğur Okulları Genel Müdürü
10:30 “İlham Veren Anneler” Oturumu
Doğa Rutkay Kamal
Tuluhan Tekelioğlu
Esra Akkaya
11:45 “Şefkatli Aile, Şefkatli Toplum” Oturumu
Zeynep Selvili Çarmıklı
Hande Birsay
Dr. Aslıhan Onaran
13:00 Öğle arası
14:15 “21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek”
Deniz Bayramoğlu
Mümin Sekman
Prof. Mehmet Şakiroğlu
15:45 Kahve arası
16:15 “Hayal Kuran Anneler”
Akan Abdula
Judith Malika Lieberman
21. YÜZYILDA EBEVEYNLİK