Türkiye’nin en kapsamlı anne-uzman buluşma platformu MomTalks, alanında uzman kişilerle aileleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. ‘’Gelecek anneden başlar’’ sloganıyla üç yıldır düzenlenen MomTalks, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde kapılarını açacak.



Anneliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan MomTalks, alanında uzman 11 değerli ismi ağırlayacak. ‘İlham Veren Anneler’, ‘Şefkatli Aile, Şefkatli Toplum’, ’21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek’ ve ‘Hayal Kuran Anneler’ oturumlarıyla ilham veren hikayeler Momtalks 2019’da konuşulacak. Etkinlikte Doğa Rutkay, Tuluhan Tekelioğlu, Esra Akkaya, Aslıhan Onaran, Hande Birsay, Zeynep Selvili Çarmıklı, Mümin Sekman, Mehmet Şakiroğlu, Deniz Bayramoğlu, Akan Abdula ve Judith Malika Liberman gibi alanında profesyonel isimler konuşmacı olarak yer alacak.



4 Mayıs Cumartesi günkü etkinlik 10.00'da başlıyor

Bu yıl Uğur Okulları’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, MomTalks’un fikir annesi Dr. Bahar Eriş’in ve Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından 4 ayrı oturumla ilham veren kadın hikayeleri, öz-şefkat ve şefkatli aile, günümüzde çocuk yetiştirmek ve hayal kurmanın önemi konularına değinilecek. Etkinlik alanında çocuklar için de çeşitli aktiviteler yer alacak.



MomTalks biletleri için: www.momtalks.com.tr ya da www.biletino.com

ETKİNLİK DETAYLARI



Tarih: 4 Mayıs 2019, Cumartesi,

Saat: 10.00 – 17.30

Yer: GRAND PERA EMEK SAHNESİ/ İstiklal Caddesi, Beyoğlu

PROGRAM



10:00 Dr. Bahar Eriş- MomTalks Fikir Annesi

10:15 Nevzat Kulaberoğlu-Uğur Okulları Genel Müdürü



10:30 “İlham Veren Anneler” Oturumu

Doğa Rutkay Kamal

Tuluhan Tekelioğlu

Esra Akkaya



11:45 “Şefkatli Aile, Şefkatli Toplum” Oturumu

Zeynep Selvili Çarmıklı

Hande Birsay

Dr. Aslıhan Onaran

13:00 Öğle arası

14:15 “21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek”

Deniz Bayramoğlu

Mümin Sekman

Prof. Mehmet Şakiroğlu

15:45 Kahve arası

16:15 “Hayal Kuran Anneler”

Akan Abdula

Judith Malika Lieberman

21. YÜZYILDA EBEVEYNLİK