Annelerine sürpriz yapmak isterken mutfağı yaktılar

Yangın , 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, anneleri işteyken okuldan eve gelen 10 yaşındaki Hayrunnisa, annesine sürpriz yapmak amacıyla yemek hazırlamak istedi. Ocağa yağ koyan çocuk, daha sonra televizyon izlemek için odaya geçti. Ocakta unutulan yağın alev almasıyla yangın çıktı.