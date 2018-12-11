İzmir'in Aliağa ilçesindeki cinayet, 13 Eylül 2013'te yaşanmıştı.

Yeni Mahalle 525 Sokak'ta meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Şeyda Pınar ile 17 yaşındaki kardeşi Beyza Pınar, anneleri Gülseren Süngü'yü elektroşok cihazıyla bayıltıp 24 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Kardeşlerin iddiası, annelerinden şiddet gördükleri ve eve gelen erkeklerin karşısında zorla dans ettirildikleri şeklindeydi. Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşmalarda abla Şeyda Pınar 20, Beyza ise 10 yıl hapis cezası almıştı.

5 yıl cezaevinde yatan iki kız kardeşin uygulanan cezada haksız tahrik hükümlerinin azami derecede olması gerektiği kanaatine varan Yargıtay, yeniden yargılaması yapılacak olan Şeyda ile Beyza'nın mahkeme sonuçlanana kadar tahliyesine karar verdi.

"BEN BÖYLE KANUN İSTEMİYORUM, ADALET İSTİYORUM"

Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Süngü'nün babası Kasım Süngü ile annesi Cevriye Süngü, tahliye kararına tepki gösterdiler.

Baba Süngü, "Sabah doktora kontrol için gideceklermiş o gece iki kız kardeş birlik olup annelerini öldürmüş. Elektroşok ile bayıltıp sonra bıçaklayarak öldürmüşler. 5 yıl yatıp serbest kaldılar. Bende bundan sonra torun diye bir şey yok. Annelerinin gerçekten bir şeyini yakalamış olsalardı. Ben onların her zaman yanlarında olurdum. Şu an bende öyle torun yok" derken, anne Cevriye Süngü de gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Biz bunların cezasını çekmesini ve ölesiye kadar yatmalarını istiyoruz. Bunların yüzüne bile bakmak istemiyorum. Bunlar annelerini öldürdü, kuş yavrusu öldürdüm sandılar. Böyle bir kanun olmaz ben böyle kanun istemiyorum. Adalet istiyorum. Anneleri öleli 5 yıl oldu kanun onlara serbestlik verdi."