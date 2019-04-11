İzmir'de annelerini öldürdükleri suçlamasıyla hapis cezalarına çarptırılan ve Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan kız kardeşlerden ablaya 17 yıl 6 ay, kardeşine 10 yıl hapis cezası verildi. (İlk karar 20 yıl ve 10 yıl şeklindeydi)

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile kardeşlerin avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Ş.P. ve B.P. duruşmaya katılmadı.

İddia makamı, Yargıtayın bozma ilamına uyulması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de ilama uyulması yönünde karar verdi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması ancak haksız tahrik hükümlerine göre makul oranda indirim yapılması yönünde görüş bildirdi.

Bakanlık vekili Pınar Melli, sanıklardan şikayetçi olduklarını, cezalandırılmalarını talep ettiklerini belirtti.

Kız kardeşlerin avukatları ise meşru müdafaa hükümlerinin uygulanarak beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.P'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanığın suçu maktulün haksız tahriki neticesinde işlediği gerekçesiyle 21 yıla indirilmesini, sanığın duruşmadaki hali, yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri hafifletici sebep olarak görülmesine kanaat getirerek 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Heyet, sanık B.P'nin de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 21 yıla indirilmesine, sanığın suç tarihindeki yaşı gözetilerek indirim yapılmasına ve 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak ilgili kanun gereği getirilen üst sınır nedeniyle cezanın 12 yıla indirilmesine ve sanığın duruşmadaki hali, yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri hafifletici sebep olarak görülmesine kanaat getirerek 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

OLAY VE DAVANIN GEÇMİŞİ



Aliağa ilçesinde 13 Eylül 2013'te Gülseren S. (39), evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan kızları Ş.P. (19) ve B.P. (17), ayaklarında annelerine ait kan izlerine rastlanınca suçlarını itiraf etmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, kardeşler hakkında "üst, alt soya yönelik nitelikli adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamış, abla Ş.P. hakkında Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, B.P. hakkında ise İzmir Çocuk Mahkemesinde dava açılmıştı.



Yaşı küçük olan B.P'nin İzmir Çocuk Mahkemesinde görülmesi beklenen davası, bu mahkemenin talebi üzerine Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmiş, Ş.P 20 yıl, B.P ise 10 yıl hapis cezalarına çarptırılmıştı.



Sanık avukatlarının temyize gitmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kız kardeşlere verilen cezayı fazla bularak kararın bozulması talebiyle dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesine göndermişti.



Yargıtay 1. Ceza Dairesi de öldürülen kişinin kadın ve anne olmasından dolayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşünün alınmasını talep etmişti. Bakanlık avukatları da sanıklara "haksız tahrik" ve "iyi hal indirimlerinin" fazla uygulandığı ve az ceza verildiği yönünde görüş bildirmişti.



Tekrar görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların aynı cezaya çarptırılmasına karar vermişti. Sanık avukatlarının "haksız tahrik" indirimi yapılmadığına ilişkin itirazları üzerine dosya tekrar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.



Yargıtay da kararı bozarak kız kardeşlerin yeniden yargılanmasına karar vermişti. Bozma kararının ardından kız kardeşler tahliye edilmişti.