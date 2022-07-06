Annesi ameliyat öncesi itiraf etti: Gerçek babası ünlü iş insanı çıktı

Bursa'da bir kişi annesinin ameliyat öncesi itirafıyla 56 yaşında gerçek babasını buldu.

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi.



Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı.

ÜVEY KARDEŞİ TEHDİT ETTİ

Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti. Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı.

Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü.

Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDI



Mahkeme kararıyla 14 yıl önce ölen tekstilci Ahmet Necati Yılmaz’ın 17 Aralık'ta mezarı açıldı. Mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti. Adli Tıp Kurumu’nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı.



BABASI OLDUĞU SAPTANDI



Alınan örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda, Ahmet Necati Yılmaz'ın Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olduğu belirtildi. Raporda, "Ahmet Necati Yılmaz'ın yüzde 99,99 ihtimalle Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olabileceği tespit edildi" ifadesi yer aldı.

Ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz

MAHKEME KARAR VERDİ



Karar davası, dün Bursa 5'inci Aile Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca yapılan DNA testi sonuçlarını dikkate alarak, Hakan Yılmaz'ın, ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın oğlu olduğuna hükmetti. Hakan Yılmaz, yapılacak olan resmi işlemlerin ardından Ahmet Necati Yılmaz'ın kütüğüne geçecek.



"KENDİMİN VE KIZLARIMIN HAKKINI SONUNA KADAR ALACAĞIM"



Kararın ardından duyduğu sevinci dile getiren Hakan Yılmaz, "2010 yılından beri devam eden bir sürecin bugün son noktasına geldik. Benim ve ailem için çok olumlu bir karar çıktı. 56 yaşından sonra babamın Necati Yılmaz olduğu ortaya çıktı. 56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi. Bundan sonra diğer mirasçı kişiler gibi ben de kendimin ve kızlarımın hakkını sonuna kadar almak istiyorum" dedi.

MİRASA TEDBİR KARARI



Hakan Yılmaz'ın aile fertleri arasına dahil edilmesi konusunda davalı tarafla bazı sıkıntılar yaşadıkları belirtildi. Ayrıca, Yılmaz'ın babası Ahmet Necati Yılmaz'ın mirasına tedbir kararı alındı.