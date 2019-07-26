Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık bebek yaşamını yitirdi.
İlçe kırsalındaki Damlacık Mahallesi'nde, 3 aylık Reyhan'ı emziren anne Meryem Yeloğlu, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.
Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Reyhan bebek, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 aylık bebek, emzirme esnasında soluk borusuna sütün kaçması sonucu boğuldu.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık bebek yaşamını yitirdi.