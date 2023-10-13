Annesi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı bıçakladı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Serhat K., annesi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahipleri Yener Ö.'yü bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Annesi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı bıçakladı

Yakutiye ilçesinde Serhat K., eski ev sahipleri Yener Ö. ile annesi arasında bir ilişkisi olduğundan şüphelendi.

Evli ve 2 çocuk babası Yener Ö. ile annesinin telefon görüşmelerine de şahit olan Serhat K., olay günü eski ev sahiplerinin oturduğu mahalleye geldi. Burada bir süre keşif yapan, esnafın dikkatini çekince tanınmamak başını kapüşon ile kapatan Serhat K., Yener Ö.'yü beklemeye başladı.

Annesi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı bıçakladı - 1

Serhat K., daha sonra evden çıkan Yener Ö.'ye bıçakla saldırdı. 7 bıçak darbesi alan Yener Ö., sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Serhat K. işlemleri sonrası "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken yoğun bakımda tedavi gören Yener Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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