Annesi kayıp sanıyordu, arkadaşını bıçaklayıp kaçmış

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 31 yaşındaki gencin, iş arkadaşını bıçakla yaralayıp kaçtığı için polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

Anne Gülizar H. (68), oğlu Ramazan'dan 34 gündür haber alamadıkları için perişan olduklarını belirtti.



"GEÇİRDİĞİ ŞOKTAN DOLAYI ZİHİNSEL ENGELLİ OLDU"

Oğlunun "yüzde 40 zihinsel engelli olduğunu" söyleyen anne, şunları kaydetti:

"Oğlum Tokat'ta bundan 5 yıl önce iktisat bölümünde okurken, Adana'da olduğu sırada eve hırsız girdi. Oğlum hırsızla karşılaşınca şoka girdi. Daha sonra girdiği şoktan dolayı yüzde 40 zihinsel engelli oldu. İlaçlar kullanarak hayatını devam ettiriyordu. Ondan hiç haber alamadık. Polise de başvurduk ancak bir sonuç çıkmadı."



POLİS 8 NİSAN'DAN BU YANA ARIYOR

Zihinsel engelli raporu olduğu belirtilen Ramazan H'nin (31) komi olarak çalıştığı kebapçıda iş arkadaşını bıçaklayarak kaçtığı, ailesine de haber vermediği ortaya çıktı.



Polisin 8 Nisan'dan bu yana şüpheliyi arama çalışmasını sürdürdüğü ancak şu ana kadar bir sonuç elde edemediği öğrenildi.



Ramazan H'nin bıçakla yaraladığı iş arkadaşının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.